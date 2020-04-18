متابعو ياسمين صبري ينقسمون لغياب والدتها عن صور الزفاف.. ماذا قالوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تم عقد قران الفنانة المصرية ياسمين صبري على مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وسط أجواء عائلية بحتة في ظل الظروف التي تشهدها مصر والعالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، فيما تداولت العديد من المواقع الإخبارية صوراً من الحفل.

وعلى الرغم من أن الكثيرين ممن شاهدوا الصور انشغلوا ببساطة إطلالة العروس وبساطة الحفل التي ظهرت في الصور المتداولة، إلا أن هناك أمراً آخر كان يشغل بال الجمهور وهو عدم ظهور والدة العروس السيدة نسرين، في أي من الصور المتداولة، في حين ظهر كل من والد العريس ووالدته وشقيقته وشقيقه وزوجته، مما دعاهم للسؤال عن سر ذلك الغياب.

وانقسم الجمهور في الإجابة عن هذا السر، إذ أشار بعضهم إلى أن والدة العروس، خارج مصر وأنها لم تتمكن من القدوم لحفل زفاف ابنتها بسبب فرض حظر السفر المفروض حاليا، فيما أشار آخرون إلى أن السيدة ربما لم ترغب في الظهور مفضلة عدم التقاط أي صورة مع ابنتها، وهو الأمر الذي استبعده الكثيرون، إذ لطالما عُرفت والدة ياسمين، بأنها سيدة مجتمع وتظهر باستمرار في في العديد من الفعاليات ولم ترفض يوماً الظهور الإعلامي.

ووسط كل تلك التكهنات فضلت والدة ياسمين عدم الإجابة، مكتفية بتوجيه تهنئة إلى ابنتها عبر حسابها على إنستغرام، أرفقتها بصورة للعروسين وقالت فيها: "تم اليوم عقد قران ابنتي الحبيبة ياسمين على أحمد أبو هشيمة ربنا يبارك يا رب".

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يُذكر أن والد ياسمين كان قد أثار التساؤلات بعدم حضوره بعدما لاحظ الجميع غيابه عن الحفل، ووسط هذه التساؤلات كشف مصدر مقرب من ياسمين صبري السبب وراء عدم حضور والدها، حيث يعيش الأخير حالة غضب شديد من ياسمين صبري، بسبب عدم التزامها بنصائحه التي يسردها لها طوال الوقت.

وأكد المصدر في تصريح لـ"فوشيا" أن ياسمين اكتفت بحضور والدتها، وأن والدها غاضب منها لأنها لم تخبره عن العلاقة التي نشأت بينها وبين أبو هشيمة منذ البداية، وأنه علم بهذه العلاقة من الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي فقط.

ويأتي تجاهل ياسمين صبري لوالدها في شأنها الخاص بعقد قرانها، بعدما تزوج من امرأة أخرى غير والدتها، وعدم إقامته معهما منذ فترة طويلة.