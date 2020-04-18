وفاة مخرج "توم وجيري" عن عُمر 95 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

توفي مخرج أفلام الرسوم المتحركة الأمريكي جين ديتش، في وقت متأخر من أمس الجمعة، في براغ عن 95 عاما، حسبما ذكرت دار النشر بيتر هيميل لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت.

وكان فيلمه "مونرو"، الذي يدور عن فتى صغير اختير عن طريق الخطأ للانضمام للجيش، قد فاز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.

كان ديتش مسؤولا عن أكثر من 12 حلقة من حلقات "توم وجيري".

وفي عام 1967 صنع أول فيلم مقتبس عن الرواية الخيالية "ذا هوبيت" الذي لم يعرض قط في دور العرض.

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كانت تتمحور حياة ديتش حول عام السينما في حد ذاتها. ففي عام 1959 عندما وصلت الحرب الباردة لذروتها سافر إلى براغ من أجل مفاوضات تجارية وهناك التقى بزوجته فنانة الرسوم زدينكا ناجمانوفا التي قضى معها بقية عمره ، وظل مقيما هناك.

ووصف ديتش نفسه بأنه المواطن الأمريكي الحر الوحيد المستقل ماليا الذي يعيش ثلاثة عقود فيما كانت تعرف آنذاك تشيكوسلوفاكيا.

كما وصف ديتش تجاربه خلف الستار الحديدي في سيرة ذاتية عام 1997 تحت اسم "في عشق براغ" التي نشرت بترجمة تشيكية عام 2018.

وفي عام 2003 حصل ديتش على جائزة وينسور ماكاي عن مجمل أعمال الرسوم المتحركة التي قام بها. وأحد أبنائه هو مؤلف الروايات المصورة كيم ديتش.