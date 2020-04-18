فيديو| القرار.. فيلم قصير للتوعية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
قدم عدد من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، فيلم قصير بعنوان "القرار" للتوعية من فيروس كورونا المستجد، بطريقة مختلفة عما تم تقديمه من قبل.
كما قام عدد من الفنانين بدعم الفكرة من خلال ظهورهم في نهاية الفيلم، وهم الفنانة نداء شرارة، والإعلامية إنجي علي، والإعلامي إبراهيم عيسى، والإعلامية جيهان عبدالله، ويارا الجندي، ومروان قدري، والفنان محمد علي رزق، وعمرو عبدالعزيز، ومحمد عبد السيد، وسارة النجار.
"القرار" بطولة آية عاطف، ومي عبد اللطيف، وياسمين خطاب، وعمر شريف بدر، ومحمد كامل، وأزياء ياسمين عادل، وأغنية الفيلم "حمل تيقيل" كلمات آية عاطف، غناء وألحان إسلام فهمي، وتوزيع وهندسة صوت د.أحمد المليجي، وكمنجات زياد صقر، ومونتاج A.A stuido، ومكساج محمد صقر، فكرة وقصة آية عاطف، وتصوير وإخراج عمرو آدم.
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