محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشف الفنان أحمد زاهر عن أوبريت إحنا قدها، الذي يشارك في عدة فنانين من دول عربية، إذ نشر الفيديو كليب عبر حسابه على إنستجرام.
وظهر زاهر في بداية الفيديو وقال: "وحشتونا أوي، ووحشتنا اللمة الحلوة، وقريب هنتجمع وهنرجع كل حاجة زي الأول، بس عاوزة شوية صبر، احنا قدها".
ويشارك في الأوبريت: "دنيا بطمة من المغرب، شيراز من لبنان، أيمن زبيب من لبنان، أمير دندن من فلسطين، ماهر أحمد من العراق، عمار الكوفي من العراق، مراد ملحم من سوريا، سامي باي من بريطانيا".
الأغنية من كلمات كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع حمزة الغازي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بمشاركة زاهر ومطربين عرب.. طرح أوبريت "إحنا قدها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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