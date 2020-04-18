فيديو| "تيك توك إيه.. أنا ست ليا وضعي".. رشا مهدي تمازح جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازحت الفنانة رشا مهدي جمهورها، بمقطع فيديو لها على تطبيق "تيك توك".

ونشرت الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "أول يوم في الحظر :لا تيك توك إيه، وكلام فارغ إيه، أنا ست ليا وضعي في المجتمع ومليش في الجو ده، النهارده".

وظهرت رشا في الفيديو مرتدية نظارة، وقالت :"كلام مقنع ولا مش مقتنع، عنك ما اقتنعت".

وبدأت رشا مهدي، مؤخرًا تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين.