محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
هنأت الفنانة صفاء جلال، الفنانة نبيلة عبيد بسبب مسلسها الجديد، سكر زيادة، مطالبة متابعيها بعدم المشاركة بتعليقات سلبية.
ونشرت جلال صورة تجمعها بالفنانة نبيلة عبيد وأحمد زاهر، وعلقت: "النجمة الجميلة نبيلة عبيد ألف مبروك على المسلسل، ومن فضلكم بلاش تعليقات سلبية، دي نجمة قدمت أعمال عظيمة".
يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد تقدم مسلسل سكر زيادة في رمضان المقبل، وهو التعاون الأول لها مع نادية الجندي، ومن إخراج وائل إحسان.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء جلال تهنئ نبيلة عبيد على "سكر زيادة" وتعلق: "بلاش تعليقات سلبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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