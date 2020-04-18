"من خلافة هالة سرحان إلى بسمة وهبة".. تجارب إيناس الدغيدي الإعلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

في مفارقة قدرية، قبل عامين كانت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة في برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس، ووجهت له الإعلامية بسمة وهبة سؤالا عن حقيقة الخلاف بينها وبين هالة سرحان، بسبب تقديم الأولى برنامجا بعدها على قناة روتانا، وهو ما نفته إيناس، أما في رمضان المقبل ستكون إيناس الدغيدي مقدمة برنامج شيخ الحارة، بدلا من بسمة وهبة.

"شيخ الحارة والجريئة"

تحت هذا الاسم تقدم الدغيدي البرنامج الأشهر على قناة القاهرة والناس، الذي كان دائما ما تصاحبه موجة من الجدل بسبب تصريحات ضيوف الحلقات.

وجرى خلال الأيام الماضية تسجيل عدة حلقات للبرنامج بينها لسهير رمزي وعصام الحضري ومحيي إسماعيل، وتم تسجيل قرابة 10 حلقات، حسب تقارير صحفية.

تجربة ليست الأولى

قدمت إيناس من قبل برنامج السينما والناس على قنوات روتانا، وكان ذلك بعد مغادة هالة سرحان للقناة.

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وبعدها قدمت برنامج الجريئة ثم الجريئة والمشاغبين على قناة نايل سينما.



وبعدها في عام 2013، قدمت برنامج "هو.. وهي والجريئة" على قناة روتانا مصرية.

توقف عن الإخراج

وتوقفت المخرجة إيناس الدغيدي عن إخراج أي أعمال فنية منذ فيلم مجنون أميرة، الذي شارك في بطولته نورا رحال ومصطفى هريدي وحازم سمير، إذ لم يحقق أي نجاح يذكر، وقوبل بهجوم نقدي وجماهيري كبير.

وقالت الدغيدي في تصريح للإعلامية راغدة شلهوب إنها لم توفق في هذا العمل، وأرجعت ذلك لظروف خاصة ببطلي الفيلم اللذان لم يستغلا الفرصة حسب تعبيرها.