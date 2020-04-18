"هديك خمس أقلام على وشك".. ميرهان حسين تقلد فيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الفيديو مرتدية فستانًا من اللون الأحمر، وشعر أسود طويل، كما حرصت على ارتداء نفس ألوان "الاكسسورات"، التي ترتديها الفنانة فيفي عبده، إلى جانب استخدامها "المكياج" لتكون قريبة الشبه من فيفي.

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وكانت ميرهان قد نشرت أمس، فيديو اَخر وهي تقلد رقصة فيفي عبده في مسرحية "حزمني يا".

وقالت ميريهان في الفيديو :"عايزة أقول لكل اللي بيكروني وما بيحبونيش وبيحقدوا عليا، هديك خمس أقلام على وشك، عشان انت بتكرهني".

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى