محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كتب الفنان صلاح عبدالله، قصيدة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يهديها لمصر. وجاءت القصيدة : " "دانتي الأمل وإنتي المنى وإنتي اللي حارسِك ربنا وكل نبضة في قلبنا بتدعي ليكي يامصرنا يكفيكي شر الحاقدين والحاسدين والجاحدين واللي تاجروا بسم الدين واللي تاجروا بإسمنا وكل سنة وكلنا طيبين.. صلاح عبدالله". جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن، دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يهديها لمصر.. صلاح عبدالله يكتب قصيدة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.