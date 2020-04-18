فيديو| "طلعتي العودة الجمعية ولا المستوصف".. سمية الخشاب تقلد فنانة كويتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي التي نعيشها آلان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت "الخشاب" في الفيديو وهي تقلد الفنانة الكويتية سعاد عبدالله في مشهد من أحد أعمالها، قالت: "أطلع أمشي شدي، اتنفس، مليت، ولو بغيت أطلع كلش طلعتي العودة الجمعية ولا المستوصف".

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل الحلال، من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.