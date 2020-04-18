وزارة الثقافة تنتج "كلمة حق".. الوزيرة: الأغنية مهداه من قلب مصر إلى شعب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

أنتجت وزارة الثقافة، أغنية جديدة بعنوان "كلمة حق"، وتبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فى بيان صحفى، أن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب دورا حيويا فى تشكيل الوعى وتعد أدق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعى، مضيفة أنه تم إنتاج أغنية "كلمة حق" إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر، انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التى يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبى وكل من يشارك فى العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم فى تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور.

"كلمة حق".. غناء نهى حافظ، كلمات وألحان السيد شعبان فرج، توزيع يحيى الموجي.