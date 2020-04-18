فيديو .. سمية الخشاب تشعل تيك توك على طريقتها الخاصة

طرحت الفنانة سمية الخشاب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت سمية من خلاله عبر تطبيق تيك توك، كما علقت عليه قائلة: الجمعية ولا المستوصف. ولا المستوصف. ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة سمية الخشاب في بطولة مسرحية يا تصيب يا تخيب، وهي من تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق، وبطولة كل من أحمد آدم، حجاج عبد العظيم، سامح حسين، مروة عبد المنعم. نبوي، وإخراج محسن رزق، وبطولة كل من أحمد آدم، حجاج عبد العظيم، سامح حسين، مروة عبد المنعم.

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