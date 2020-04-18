شاهد .. البوستر النهائي لمسلسل لما كنا صغيرين

طرحت الشركة المنتحة لمسلسل لما كنا صغيرين البوستر الرسمي والنهائي له.

ومسلسل لما كنا صغيرين من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من خالد النبوي،

محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.

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تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.