بعد أخبار إصابته بكورونا .. سعد الصغير يتصدر محركات البحث

تصدر المطرب سعد الصغير محركات البحث وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب انتشار تلك الأخبار حرص سعد الصغير على نفي الأخبار التي تم تداولها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وقد كشف الصغير عن سبب تداول تلك الأخبار قائلًا أنها ترجع لصورة قديمة أثناء تواجده Advertisements في المستشفى ليستغل البعض تلك الصورة للترويج لشائعة إصابته بكورونا. في المستشفى ليستغل البعض تلك الصورة للترويج لشائعة إصابته بكورونا. يذكر أن سعد الصغير ينتظر عرض مسلسله الجديد " ولاد إمبابة " وهو مسلسل كوميدي تشويقي من بطولة فريدة سيف النصر، لطفى لبيب، عمرو رمزي، وغيرهم من نجوم الفن.

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