فن ومشاهير

بعد الإعلان عن حملها.. نانسي عجرم تتصدر محركات البحث

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تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث عقب تصريح المنتج اللبناني صادق الصباح بحملها في طفلها الرابع أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج

يحدث في مصر. 

 

عبر المنتج عن حمل نانسي عجرم عن طريق الخطأ فأثناء حديثه عن مسلسل سكر

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زيادة وأوضح إن نانسي عجرم كان من المفترض إن تشارك كضيفه لكن الحمل منعها من ذلك. 

 

يذكر أن نانسي عجرم تشارك هذا الموسم الرمضاني بصوتها في غناء تتر مسلسل سكر زيادة.

 

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