تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث عقب تصريح المنتج اللبناني صادق الصباح بحملها في طفلها الرابع أثناء مداخلة هاتفية مع برنامجيحدث في مصر.
عبر المنتج عن حمل نانسي عجرم عن طريق الخطأ فأثناء حديثه عن مسلسل سكر
يذكر أن نانسي عجرم تشارك هذا الموسم الرمضاني بصوتها في غناء تتر مسلسل سكر زيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عن حملها.. نانسي عجرم تتصدر محركات البحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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