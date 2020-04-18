اللعبة .. تجمع هشام ماجد وشيكو على MBC مصر

بعد نجاح لافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة السينما، يظهر نجما الكوميديا الشباب هشام ماجد، وشيكو في إطلالة أولي عبر شبكة قنوات MBC مصر في دراما رمضان، حيث ينطلقا في الكوميديا المميزة اللعبة.

مُسلسل اللعfة التي تدور أحداثه في أجواء صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي مازو، و وسيم حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة

وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

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كوميديا اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجها مُعتز التوني. ويُشارك في بطولتها مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.