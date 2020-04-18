نسرين طافش تُطلق هذا التحدي مع متابعيها.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ تحدٍ جديد لمتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو عبارة عن ترشيحها لكتب لقراءتها، وإستغلال أوقاتهم.

ونشرت طافش صورة لها وأمامها عدداً من الكتب، وعلّقت: "مساء الحب و الوعي و الجمال .. تحدي القراءة والوعي مع نسرين مكمل وبما انو الآراء انقسمت على الستوري بين الي طلبو اقتراح لرواية واللي طلبو اقتراح كتب تنمية وعلوم طاقة قررت ما زعل التنين وبما انو مافي مكتبات فاتحة بسبب الحجر والكتب بالإنترنت مو كلها متوفرة خليت الخيارات اكبر هالمرة و لسهولة المشاركة واقتراحاتي لهالشهر روايتين رائعات وكتابين تنمية ممتعين ومفيدين جدًا.

صورة عتيقة ل إيزابيل الليندي

بريدا ل باولو كويلو

كتاب الأسرار ل ديباك تشوبرا

حياة مذهلة ل مايكلهيبيل

وانتو اختارو.. مسابقة التحدي من الكتب السابقة ترانسيرفينج الواقع وموطن الروح والسماح بالرحيل ان شاءالله بعد انتهاء الحجر على خير رح اختار الفائزين معانا.. خليك بالبيت".

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