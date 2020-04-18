هاتان الطفلتان أصبحتا نجمتين عالميتين.. خمنوا من هما

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف اليوم 18 نيسان/أبريل، أحبت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كيم كارداشيان​، أن تعايد شقيقتها النجمة وعارضة الأزياء كورتني كارادشيان على طريقتها الخاصة، من خلال صورة لهما من طفولتهما.

ونشرت كيم الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وإكتفت بالتعليق: "عيد ميلاد سعيد كورتني".

يُذكر أنه تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيه كيم وشقيقتها كورتني، وهما تخوضان شجاراً عنيفاً، ليتبيّن أنه برومو الموسم الثامن عشر، من برنامجهما لتلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، والذي أظهر لقطات عراك جسدي عنيف بينهما، وصل إلى حد الضرب واللكم والركل والصفع.

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