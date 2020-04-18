بعد أزمة بوستر "لما كنا صغيرين".. خالد النبوي يوضّح موقفه!

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أحدثه بوستر مسلسل "​لما كنا صغيرين​"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وما قيل عن إعتراض الممثل المصري ​خالد النبوي​ عليه، لأنه ظهر بشكل لم يرضيه، خرج النبوي عن صمته ليوضح موقفه من كل ما تم تداوله عن هذا الموضوع، فكتب في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. لم اتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم.. اعتذر هذه المرة وستكون الأخيره لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنه العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونيه التي تنشر أخبارا عني، وهذه الأخبار كلها عاريه تماما من الصحة.. فإنني أوضح إنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجوده في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة او مسموعه او مكتوبه".

وتابع :"قد أبلغت المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئا، وأنه سيتم تصحيحها فورا وللأسف لم يحدث حتى الآن، وقد تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا اوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا.. وفيه احترام تام لفني واسمي.. فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".

وأضاف: "قد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصه بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبا.. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا.. في النهايه أقول لمن يلوموني حبا، أو من تطاولوا كرها، خيرا ، أو شرا ، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".

وإختتم حديثه النبوي، قائلًا: "وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال..لا توجد أي خلافات شخصيه بيني وبين جميع زملائي.. أرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمه دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل. الكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها.. وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا.. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه.. السلام والمحبه على الجميع وكل عام والجميع بخير".

يُذكر أن المسلسل من بطولة ​محمود حميدة​، خالد النبوي، و​ريهام حجاج​، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.