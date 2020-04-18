شاهدوا كيف قبّل بن أفليك حبيبته في زمن "كورونا".. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات المصورين النجم ​بن أفليك​ وحبيبته النجمة ​آنا دي أرماس​، أثناء تنزهما في الشارع، وهما يستمتعان بوقتهما معاً، وظهرا مرتديان الماسك، للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وشوهد أفليك وهو يُقبّل أرماس، التي تصغره بـ16 عاماً، فلم يعق الماسك الذي كان يرتديه أفليك أن يقبّها ويعيش معها أفضل أوقاته حالياً.

ويحاول أفليك خلال الفترة الأخيرة، تقريب أرماس من عائلته بشكل أكبر، عن طريق معرفة أبناءه بها بمقابلتهم في أقرب فرصة، إلا أن التقارير زعمت أن النجمة جينيفر جارنر والدة أبناءه وزوجته السابقة، رفضت تلك المحاولات بشكل تام، ولا ترغب في أن يلتقي أبناءها بحبيبة والدهم الجديدة.



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