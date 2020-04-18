تراند اليوم : بالفيديو – كيف يقضي عماد متعب أوقاته في الحجر المنزلي مع أسرته

تحرص يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب لاعب الأهلي السابق، على مشاركة متابعيها بأخبارها وأخبار أسرتها ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ومؤخرًا شاركت نعوم عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram مجموعة من مقاطع الفيديو التي أوضحت فيها ‏نشاطات أسرتها الصغيرة التتي تتكون منها هي وزوجها وابنتيهما خلال فترة الحظر المنز

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تحرص يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب لاعب الأهلي السابق، على مشاركة متابعيها بأخبارها وأخبار أسرتها ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ومؤخرًا شاركت نعوم عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram مجموعة من مقاطع الفيديو التي أوضحت فيها ‏نشاطات أسرتها الصغيرة التتي تتكون منها هي وزوجها وابنتيهما خلال فترة الحظر المنزلي.‏

كان عماد متعب قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية قبل أن يطمئن الجمهور على صحته.‏