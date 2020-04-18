تراند اليوم : المخرج عمرو عرفة تمني التمثيل مع هذا الفنان

أكد المخرج عمرو عرفة إنه لم يطلب طوال عمره خلال عمله الفني التقاط صورة مع أي فنان سوى الراحل علاء ولي الدين.

ونشر عرفة صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه على تويتر، وعلق: “‏كان آخر يوم تصوير في البرازيل وجريت على علاء أتصور معاه مع إني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه”.