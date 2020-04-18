تراند اليوم : قناة الحياة: نعتز بالفنان خالد النبوي.. ولا نتدخل في بوسترات المسلسلات

عقب حازم شفيق رئيس قناة الحياة، على ما نشره الفنان خالد النبوي على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك بشأن البوستر الدعائي لمسلسل “لما كنا صغيرين” قائلًا: “نعتز بوجود الفنان خالد النبوى على شاشة الحياة فى رمضان هذا العام ونود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التى نذيعها أو ننشرها أو تظهر فى الشوارع والخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الإنتاج معتمدة منهم للاستخدام”.

وأضاف شفيق: “لا نحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم وبالنسبة لمسلسل “لما كنا صغيرين” فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة “ارت ميكرز ” والتى يرأسها المنتج أحمد عبد العاطى”.