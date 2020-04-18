تراند اليوم : بالفيديو – رولا سعد شعللت التيك توك.. إتفرج علي الجمال

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات “تيك توك” فيديو جديد لها.

وظهرت رولا سعد، فى الفيديو وهى تقوم بترديد بعض الاصوات، نالت اعجاب متابعيها.

أغنية “دكان شلاطة” من كلمات فضل الراوى، الحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التي تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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