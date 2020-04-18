خالد النبوي يهدد باعتزال الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري خالد النبوي، عن غضبه الشديد من الحملة الدعائية المصنوعة لمسلسله الجديد “لما كنا صغيرين”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل خاصة بعد تصدر الفنانة ريهام حجاج بوستر العمل ومن خلفها النبوي والفنان محمود حميدة.

خالد النبوي، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، و لأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم”.

وأضاف: “أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبار عني، وهذه الأخبار كلها عارية تماما من الصحة.. فإنني أوضح إنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة”.

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وتابع: “أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيء وأنه سيتم تصحيحها فورًا وللأسف لم يحدث حتى الآن، وقد تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما، عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا.. وفيه احترام تام لفني واسمي.. فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا”.

واستطرد: “قد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصة بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبا.. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا”.

واختتم كلامه بقوله: “في النهاية أقول لمن يلوموني حبا، أو من تطاولوا كرها، خيرا، أو شرا ،بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل، وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال..لا توجد أي خلافات شخصيه بيني وبين جميع زملائي، أرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمه دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل، فالكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها.. وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا.. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه.. والسلام والمحبة على الجميع وكل عام والجميع بخير”.