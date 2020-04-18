شرط إيناس الدغيدي لتقديم برنامج «شيخ الحارة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، لتقديم البرنامج مرة أخرى وذلك بعد سنوات طويلة بعيدة عن الأضواء.

إيناس الدغيدي، تشارك في السباق الرمضاني المقبل بتقديم برنامج “شيخ لحارة”، ووضعت شرطًا واحدًا لتقديمها البرنامج وهو تغيير اسمه ليصبح “شيح الحارة والجريئة”، وذلك لشعورها بأن اسم “شيخ الحارة” مرتبط بشكل أكبر بالمذيعة بسمة وهبة، التي كانت تقدم المواسم السابقة منه.

ووافقت الجهة المنتجة للبرنامج على شرط إيناس الدغيدي وقامت بتعديل اسم البرنامج من دون أي تردد خاصة وأن حلقات هذا الموسم ستعتمد على الأسئلة الجريئة فقط.

وكانت مصادر من داخل البرنامج أكدت أن حلقات هذا الموسم سوف تعتمد على استضافة نجوم “صف أول” وفنانين مثيرين للجدل، ومنهم إلهام شاهين ومنة شلبي وحلا شيحة.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد تقدمت باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”، بعد عرض حلقتها مع الإعلامية ياسمين الخطيب.

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وجاء سبب تقدم بسمة باستقالتها من القناة، هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها، وذلك بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ما حدث بينهما.

ومع عرض حلقة ياسمين نشب خلافا حادا بين بسمة وبين إدارة القناة، أدى في النهاية إلى تقدم الإعلامية باستقالتها من القناة، ولكن بعد ساعات حذفت القناة الحلقة من موقع اليوتيوب ولم يتم إعادة بثها مجدداً على الشاشة.

وقد تزامن ذلك مع قرار نقابة الإعلاميين بوقف بسمة وهبة عن العمل، حيث أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده بياناً كشف فيه ملابسات إيقافها عن العمل لما حدث من تجاوزات في الحلقة التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري.

نقيب الإعلاميين قال في بيانه أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي حل فيها ماجد المصري ضيفاً.

وأضاف: “خالفت بسمة وهبة أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين ” 2 – 19 ” من قانون النقابة”.