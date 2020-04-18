- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة السورية نسرين طافش رسالة حادة لمنتقديها، اتهمتهم فيها بالفشل.
نسرين قالت في رسالتها لمنتقديها: “الفارغ و الفاشل دايما مركز بغيرو لهيك بزيد حالو فشل و تعاسة و عسر.. الناجح و المنجز المتوازن و المحب للحياة مركز بنفسو لهيك الله بيزيدو نجاح حب سعادة و يسر”.
الفنانة السورية أضافت، على حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي: “لو ركز الفارغ و الفاشل بنفسو لأصبح من انجح و اسعد و أفلح خلق الله”.
وكانت الفنانة السورية نسرين طافش قد قررت مؤخرا الخروج عن أجواء أزمة كورونا، والإرشادات التي دائماً ما تشاركها مع متابعيها للتوعية ولمكافحة الفيروس المستجد، وذلك بمشاركة الفانز بلقطات من جلسة تصوير لافتة كانت قد خضعت لها الفنانة من فترة.
نسرين أطلّت في الجلسة بفستان أصفر جمعت فيه بين الأناقة والبساطة، مسدلة شعرها الذهبي بشكل زادها جاذبية، كما تزينت بماكياج أبرز جمال ملامحها، وهو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه النجمة الشابة أنوثة، ونال اعجاب محبيها.
يُذكر أن نسرين تألقت مؤخراً في بطولة مسلسل «ختم النمر» أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تامر شلتوت، وفاء سالم، حنان سليمان، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويُعرض عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش توجه رسالة حادة لمنتقديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.