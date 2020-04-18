هنا الزاهد: أشعر بالخجل أمام أحمد فهمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن تجربتها الأولى في مجال تقديم البرامج بعد تقديمها برنامج “هزر فزر”، والذي يذاع عبر فضائية “CBC”.

هنا الزاهد، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي”، والمذاع عبر إذاعة “نجوم إف إم”، إن تقديمها للبرنامج كانت تجربة مختلفة عليها لأنها لم تكن تتخيل نفسها مذيعة أبدًا، موضحة أنه عندما تم عرض الفكرة عليها أخبروها أنه النسخة الجديدة من برنامج “بدون كلام”، الذي عرض في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات وقدمه الفنان الراحل حسن مصطفى.

وأضافت، أنها رفضت الفكرة مرتين، لكنهم في النهاية أقنعوها به، مشددة على استمتاعها بالتجربة، لكنها في نفس الوقت تفضل التمثيل.

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وأما عن أصعب الحلقات فقالت إنها كانت الحلقة التي استضافت فيها زوجها الفنان أحمد فهمي، أولاً لأنها أول حلقة وكانت تشعر بالخوف، وثانيا لأنها تشعر بالكسوف وهي تقف أمام أحمد فهمي، حدث هذا الأمر عندما شاركته بطولة “الواد سيد الشحات”، و كانت في البداية تشعر بالخجل وهي تمثل أمامه، وتكرر الأمر وهي تقف لأول مرة كمذيعة أمامه.

وعن أزمة كورونا قالت إنها شعرت بالقلق والخوف لأنه تبقى تصوير بعض الحلقات بعد انتشار الفيروس، وكانت لا تدخل أي شخص إلى غرفتها حتى انتهت من تصوير البرنامج.

وحتى الآن لا تعرف هنا الزاهد إن كان سيتم تقديم موسم آخر من البرنامج أم لا، أو حتى سيتم عرضه في رمضان أم يتوقف ويتم استكمال العرض بعد الشهر الكريم.