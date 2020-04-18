الفنان عمرو يسري يستغيث باكيا بالرئيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري عمرو يسري، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بفيديو استغاث فيه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تعليقه في أمريكا وعدم قدرته من العودة لمصر بسبب فيروس كورونا.

عمرو يسري، ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتدخل ليساعده والعالقين في الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مصر، وحكى ما حدث معه، موضحا أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 مارس وكان من المقرر أن يعود 18 يومًا من نفس الشهر، لكن مع انتشار أخبار فيروس كورونا خاف من ركوب الطائرة التي يكون بها عدد ركاب يتجاوز 300 راكب.

وأضاف أنه كان يظن أن الأمر سيمر وأنهم سيكتشفون علاجًا للفيروس، وأن الأزمة لن تأخذ إلا أسبوعاً أو اثنين على أكثر تقدير، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث بدأ موضوع الحجر الصحي وتعليق الطيران، فسمع عن طائرتين لعودة المصريين، الأولى يوم 3 أبريل، والثانية 6 أبريل، وقتها تواصل مع القنصلية المصرية وذهب إلى مقرها لكنه وجدها مغلقة، ثم تواصل عبر الإيميل ووجد ردًا معروفًا إليكترونيا.

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وأوضح أنه فوجئ أن الطائرات ستقل المصريين من واشنطن، فيما هو يتواجد في نيويورك، والمسافة بينهما خمس ساعات، لذا لم يستطع اللحاق بالطائرات، موضحا أنه كان يتمنى أن يتم الإعلان أن الطائرات فقط من واشنطن وقتها كان من الممكن أن يحاول، وأكد أن هناك قرارًا الآن بعودة العالقين، لكنه فوجئ بوجود بنود خاصة عليه أن يوافق عليها قبل ركوب الطائرة.

وناشد يسري الرئيس بالتدخل مؤكداً أنه لا أحد يعرف كيف يعيش هو وآخرون في الولايات المتحدة منذ شهر وأكثر، ومن أين يصرفون، ولم يتمالك دموعه في نهاية الفيديو مشدداً على أنه يريد أن يعود إلى مصر.