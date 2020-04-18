محمد رمضان يستجم مع أولاده في الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضى الفنان المصري محمد رمضان نهاراً ممتعاً مع ابنته الكبرى «حنين»، وحرص على مشاركة الفانز بتفاصيل اليوم عبر صور تجمعه بها، ظهر فيها يُقبلها ويحتضنها بشكل مؤثر، معلقاً عليها: «حبيبتي حنين محمد رمضان بنتي الكبيرة و أول فرحة في حياتي ربنا يحفظها ويحميها هي وأخواتها علي و كنز ويحفظ أطفالكم جميعاً».

يُذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين، الأولى عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى «حنين»، وفي نفس العام تزوج من «نسرين عبد الفتاح» ورزق منها بطفلين، «علي» و«كنز».

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من ناحية أخرى، يبدو أن رمضان قرر أن يستجم بعد ضغط العمل الذي تعرض له في الفترة الأخيرة للانتهاء من تصوير مسلسله الجديد «البرنس» قبل بدء شهر رمضان الكريم، وسافر إلى الجونة، حيث الطبيعة الساحرة والهواء النقي والبحر، وهناك التقى برجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي انتقل للجونة منذ فترة مع بداية أزمة انتشار وباء كورونا في مصر.

رمضان نشر صور عفوية تجمعه بساويرس، عكست قوة علاقتهما، وكتب معلقاً عليها: «أبي الروحي.. الجونة».

«البرنس» يشارك محمد رمضان في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.