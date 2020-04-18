الفنانة السورية تولين البكري تنفصل عن خطيبها بعد 40 يوماً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الفنانة السورية تولين البكري عن خطيبها رجل الأعمال عبد اللطيف شرف بعد حوالي 40 يوماً على اعلان الأخير عن ارتباطه بالممثلة.

وكما أعلن عبداللطيف ارتباطه بتولين، تركت الفنانة السورية لتاجر السيارات مهمة إعلان خبر انفصالهما، حيث كتب رجل الأعمال الشاب: «كل شي بهالدنيا قسمة ونصيب، بلّشت قصتنا بكل حب واحترام وانتهت بكل حب واحترام، أنا وتولين قررنا الانفصال كخطيبين وحنكمل كأصدقاء.. الصداقة بتبقى الأساس وحب الأصدقاء بيدوم».

واختتم منشوره بـ:«بتمنالها من كل قلبي التوفيق وشوفها عم تكبر من نجاح لنجاح لأنو هي بتستاهل كل خير».

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البكري تزوجت لأول مرة في عمر الـ16عاماً، والتي استمرت لـ13 عاماً، وأثمرت عن ثلاث أطفال هم «جودي وطلال ولولوة»، وفي تصريحات مؤثرة لها، كشفت تولين عن سوء المعاملة والضرب الذي تعرضت له على زوجها السابق، مشددة على أنها تحملت الكثير طوال هذه السنوات حفاظاً على أطفالها، حتى أنها اصيبت بحالة انهيار حاد لمدة سنتين بعد انفصالها عنه.

الزيجة الثانية لم تخل من الدراما أيضاً، حيث انفصلت الفنانة السورية عن زوجها الثاني، رجل الأعمال السوري، مجد بدور بعد يوم واحد فقط من إعلان الزواج، وقد كشفت تولين عن سبب طلاقها السريع في منشور مؤثر كتبت فيه: «“ارتبطت شرعًا بشب أبن عالم وناس وتزوجنا بعد ماتقدملي بشكل رسمي وحكا مع أهلي وطلبني على سنة الله ورسوله..ولكن للأسف كان لأهل هالشب اعتراض عليي ومآخذ..بما أنني مطلقة وممثلة و..و..الخ..واجبروه على فسخ عقد الزواج القائم بيننا..ماعندي شي خبيه لأني ماغلطت كل ذنبي كان أني طلبت الحلال مع هالشب..وبالنهاية كل شي لخير أكيد.وقسمة ونصيب».

وأضافت: «حابة قول لكل أم عندها شب عم تدور لأبنها على عروس من وجهة نظرها أخلاق هالعروس بتنطلق من عذريتها بحب قول لهالأم..ياسيدتي عذرية الروح أهم بكتير من عذرية الجسد...وبعتذر من أهلي قدام الكل لأني حطيتون بهالموقف بدون أي ذنب..شكرآ».

من ناحية أخرى، تشارك تولين البكري في دراما رمضان بمسلسل «مقابلة مع السيد آدم» من إخراج وتأليف فادي سليم.