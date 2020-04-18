أنباء عن زواج فارس كرم سراً.. وهذه العروس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء قوية خلال الفترة القليلة الماضية عن احتفال الفنان اللبناني فارس كرم بزواجه سراً بعيداً عن عيون الإعلام في حفل زفاف اقتصر على أسرة العروسين.

العروس هي هبة بطرس عزيز، وهي فتاة تعمل مدرّسة علوم الأحياء للصف الأول ثانوي في ثانوية جزين، كما أنها تنتمي لنفس قرية جزين، مسقط راس الفنان بجنوب لبنان، حيث تولى الأب الياس أبو راشد عقد زواج العروسين كنسياً، واللافت أن العروس قد قامت بغلق حسابها الرسمي عبر موقع فيس بوك.

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وفي الوقت الذي لم ينف فيه فارس خبر زواجه، تلقى تهاني متابعيه، وكان لافتاً تهنئة الصحفي اللبناني له في تدوينة كتب فيها: «مبروك الفارس فارس كرم زواجه مبارحة من بنت الناس هبة عزيز. انشالله يا رب نفرحلكن بولادكن وولاد ولادكن. ألف مبروك».

فارس الذي أكمل عامه لـ46 يونيو الماضي، كان قد نفى شائعة ترددت حول زواجه في نفس الشهر، في رده على إحدى متابعته سألته عما إذا كان تزوج فعلاً، وكتب: «لا وكلا ومستحيل»، إلا أن الأنباء التي ترددت حديثاً حول ارتباطه رسمياً مع ظهور صور للعروس والإعلان عن هويتها، اكسبت خبر زواجه مصداقية أعلى، خاصة أنه لم ينف الخبر حتى الآن.

الفنان اللبناني، كان قد كشف في تصريح تلفزيوني سبب عزوفه عن الزواج، بأنه يعاني من عقدة الرجل الشرقي الذي يريد زوجة لم يلمسها رجل قبله.