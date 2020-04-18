مي سليم تقلد فاتن حمامة بـ«لوك» حميدة.. هل نجحت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت الفنانة الأردنية مي سليم تقليد شخصبة «حميدة» التي جسدتها النجمة المصرية الراحلة فاتن حمامة في فيلم «صراع في الميناء» بمطقع فيديو عبر تطبيق Tik Tok.

الفيديو شاركته مي مع متابعيها ولاقى تفاعلاً قوياً، خاصة أن الفنانة الشابة حاولت التقرب من الشخصية سواء بالماكياج أو الملابس والأداء، وقد أعرب عدد كبير من متابعي الفنانة عن اعجابهم بطلّة مي، بينما انتقد البعض استخدامها لماكياج قوي، خاصة أن سيدة الشاشة العربية كانت قد اعتمدت على البساطة في إطلالاتها بشخصية «حميدة».

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من ناحية أخرى، خرجت مي سليم من السباق الرمضاني هذا العام، والذي كان من المقرر أن تنافس فيه ضمن مشاركتها في بطولة مسلسل «خيط حرير»، حيث تقرر تأجيل تصويره لبعد رمضان بسبب أزمة كورونا، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتشارك مي سليم في بطولته أمام مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، وغيرهم.

مي كانت قد بدأت أيضاً في تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان «dox» وينتمي المسلسل إلى دراما الأكشن، ومكون من 8 حلقات، ويشرف على كتابته محمد الصفتي، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيري، وتشارك في بطولته أمام ميدوعادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ، وغيرهم، ومن المنتظر عرضه عبر منصة Watch it.