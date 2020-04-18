حقيقة مقاطعة والد ياسمين صبري لها وسبب عدم حضوره عقد قرانها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب عدم حضور الطبيب أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في إثارة العديد من الأقاويل حول مقاطعته لابنته.

ورد والد ياسمين صبري، على هذه الشائعات في تصريحات صحفية قائلًا: “للأسف كنت أتمنى أن أكون موجود ولكنى ضمن الفريق الطبي لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك لم أتمكن من الحضور خوفا عليهم، فقلت لهم: (أنا لازم يتعملي فحص وأقعد 15 يومًا فكان من المستحيل أن أذهب).. وحضر من الأسرة ابنتي الكبرى نرمين شقيقة ياسمين وزوجها الدكتور أحمد.. ففضلت أن أبارك لهما من بعيد، وربما يكون عدم حضوري هو الذي تسبب في هذه الشائعات، لكن أنا كلمت أحمد وباركت له، وأيضا كلمت ياسمين وباركتلها”.

وأضاف: “ألف مبروك، وأتمنى أن أحمد تكون عينه عليها دايما، ويكون لها بمثابة الأب والأخ، وأن تكون في رعايته دائما، وربنا معاهم ويوفقهم.. وأمنية أي أب أن يرى ابنته أحسن واحدة في الدنيا وقلبي معاكم وأتمنى ليكم كل سعادة وخير وحب، وأتمنى أن أحمد يكون زى باباها وأخوها وزوجها”.

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وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناولوا منشور منسوب لوالد ياسمين، جاء فيه: “أنا د/ أشرف صبري طبيب من ضمن فريق محاربة كورونا الآن، ابن اللواء مدحت صبري قوات بحرية أعلن تبرئتي من بنتي ياسمين صبري التي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة”.

وأضاف: “لم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا أخوها بلال، وإني أعيش في الإسكندرية ونتبرأ منها عائلياً وأولادي تبرؤا منها بسبب تصرفاتها التي أهانتنا جميعاً وأصبحت لا تمت إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط آو نقابل أحد وما ادعته بخطبتها لهذا الشخص هو كذب ولم يحدث”.

وبعد انتشار هذا المنشور، قال واد ياسمين صبري، إنه أدرك ما تعانيه مصر من الشائعات وذلك بسبب وجع القلب الذي عاش فيه بسبب هذه التصريحات.