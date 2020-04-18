رولا سعد تشارك جمهورها بفيديو جديد على "تيك توك"

القاهرة - لايف ستايل نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك" فيديو جديد لها. وظهرت رولا سعد، فى الفيديو وهى تقوم بترديد بعض الاصوات، نالت اعجاب متابعيها. وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوي، الحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التي تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية. Advertisements قد يهمك أيضا: رولا سعد تقدم نصائح إلى الجمهور رولا سعد تعترف بخضوعها لعمليات تجميل

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