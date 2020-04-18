شاهد الظهور الأول لابنة شقيق الفنانة الراحلة نوال أبو الفتوح في فوازير رمضان

بعد غياب سنوات طويلة لفن الفوازير على الشاشات يعود من جديد من خلال فوازير "نجوم وافيهات" فكرة وإخراج محمد سعد وتقديم فاطمة طارق وهي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة نوال أبو الفتوح.

تدور فكرة الفوازير حول أشهر إفيهات نجوم الكوميديا بشكل جديد حيث يقوم نجوم الفن الحاليين بتجسيد مجموعة من المشاهد الكوميدية التي تضم الافيهات الشهيرة ويتم طرح سؤال على المشاهد في نهاية كل حلقة.

ومن ضيوف الحلقات الأولى للفوازير النجمة مادلين طبر والنجم إيهاب فهمي وحنان شوقي وعايدة غنيم وفاطمة الكاشف وبرلنتي فؤاد الباشا والشاعر الغنائي إسلام خليل .

فوازير نجوم الافيهات انتاج هوليود الشرق برودكشن وفكرة وإعداد وإخراج محمد سعد و تقديم فاطمة طارق ومونتاج ومخرج منفذ خالد الوسواسي كلمات الأغاني تامر راغب وألحان وتوزيع وغناء المطرب محمود الغرابلي وتذاع يوميا خلال شهر رمضان الكريم على قناة هوليود الشرق على اليوتيوب في التاسعة مساء .

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