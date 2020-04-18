شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريهام حجاج تتوسط محمود حميدة وخالد النبوى فى بوستر "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أرت ميكرز المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين"، البوستر الرسمى للعمل ويضم نجوم المسلسل ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، استعداداً لعرض المسلسل على قنوات الحياة وdmc والتليفزيون المصرى طوال شهر رمضان.

كانت النجمة الكبيرة سميرة سعيد قد انتهت من غناء تترات المسلسل خلال اليومين الماضيين، والذى من المتوقع أن يشهد مباراة تمثيلية بين نجوم العمل الثلاثة.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

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ورفع القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، حالة الطوارئ للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف المخرج محمد على عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية من المسلسل مع الأخذ بجميع الإرشادات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.

يلتقى النجمان الكبيران محمود حميدة وخالد النبوى بعد 32 عاما ، خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث قدما سوياً من قبل فيلم "المصير" عام 1997، للمخرج يوسف شاهين، وشارك في بطولته ليلى علوى، صفية العمرى، نور الشريف، عبد الله محمود، روجينا، أحمد فؤاد سليم .