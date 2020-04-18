شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى بتسلى نفسها على "تيك توك".. وتقصف جبهة تيم حسن بأغنية "شيجله".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بشرى، مقاطع فيديو ساخرة مع جمهورها عبر تطبيق "تيك توك"، والتى أعادت نشرها مرة أخرى عبر حسابها الشخصى "إنستجرام"، حيث ظهرت بشرى وهى تقضى وقتها فى العزل المنزلى، فى الغناء والرقص على فيديوهات التحديات بموقع "تيك توك" الشهير.

وفى الفيديو الأول، ظهرت بشرى، وهى ترقص وتغنى "أنت قلبك قاسى أوى أوى.. أنت مش بتحس كده وكده"، وهى كلمات رددها الفنان تامر حسنى، والفنان الراحل عزت أبو عوف، فى أحد مشاهد فيلم "عمر وسلمى"، أما الفيديو الثانى، فكانت تسخر فيه بشرى من أغنية "سالمونيلا" لتميم حسن.

وغنت بشرى، أغنية "شيجله"، التى طرحتها بيرى الحريرى، عبر يوتيوب، قبل شهرين، وقالت بشرى فى المقطع المصور، "وأنا شوفتك وأنت بتطلب مرة لمون نعناع، وبالمرة جيت تطلب رقمى وعاملى بتاع، والنظرة غريبة والهيئة مريبة انا مش بتباع، وهقولك لأ بلاها الشقة انا ساكنة ف فيلا يا عيل قلة"، فيما كتبت فى تعليقها على الفيديو المنشور عبر صفحتها على إنستجرام، "واحد لمون للأستاذ سالمونيلا وصلحوا.. ألف سلام وتحية للشيجيلا".



Advertisements وتقول كلمات أغنية "شيجله"، التى طرحتها بيرى الحريرى، "أنا شوفتك وأنت بتطلب مره لمون نعناع.. وبالمره جيت تطلب رقمى و عملى بتاع.. و النظره غريبه و الهيئه موريبه انا مش بتباع.. و هقولك لا.. بلاها الشقه أنا سكنه فى فيلا يا عيل إلا قديم موتوريلا فجأه تنام وتقوم بشيجلا و تصحى بتسهل حلتك تقهر و متسمعش فى يوم غير دى.. شيجلا".

وتقول كلمات الأغنية، "شقه ...لا.. طب شبكه...لا.. طب رسمه...لا.. ورده...لا.. بتجر رجلى ببيتزايا و حمام بتكيف.. و تزووم و تبرق و بتعمل قال يعنى مخيف.. طب اهدى حبيبى تعالى صرحنى و متخبيش.. حصل ايه فى طفولتك خلاك طبقى مريض و عنيف.. دا فكرها سيبه و انا دايبه و هموت عليه.. كان يوم اسود لما قبلتك و طلبت لاتيه.. و جيبلى عسيلى بيلومنى و يقولى ليه.. أنا قولت لا من كتر العبر اللى فيه".

وتقول الأغنية، "اووووووووه ...هو اللى طلع مسيكب.. روووووووق... هتعيل هعيل.. يوووووووه...عالبت هيرايل.. روووووووح... اتنيل.. بتفيك مبدئك كإنك حفظها.. و توجع دمغنا و عامل خربها.. بعدل عليك انا هرجع صورتها.. Sensitive content ايه مش شايفها.. حبيبى دا طلع رسام.. و بيحور و يبنى فى احلام.. بتكعبل و عملى ڤندام.. ولاا انت اى كلام".

"ارفضه كدا كدا انا مش هبص لدا لا فى ودنك تعمل صدا عن افكارك تجلى الصدا كرمته مهربده بيتزا و جبنه بتعمل غداء اعمل منك كبش فدا احمد ربك كدا رضا.. ضعيف مش مالك الدفا.. شييييييى بتسوقك للزفه.. عملى دكر الخفه.. طب امسح الدم عالشفه.. مكنتش هرد...بس انت بصراحه اڤورت وسايقها.. كلامك يخض بيبين انك مكنتش حسبها.. مولد و اتفض... سيبك من الغناء اعمل حاجه عرفها.. عمتاً حولت... وخلاص جبت اخرى و مش هاقدر اكبتها".