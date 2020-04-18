شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يشجع جمهوره للبقاء بالمنزل بأغنية لوديع الصافى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمتع الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، بوقته فى العزل المنزلى المفروض بأغلب مدن العالم للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ظهر فى مقطع فيديو جديد وهو يعزف على العود ويوجه رسالة هادفة لجمهوره يحثهم من خلالها على ضرورة البقاء فى المنزل حتى تزول هذه الأزمة.

ونشر عاصى الحلانى، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، وهو يعزف على العود ويدندن أغنية "بترحلك مشوار" للفنان الراحل وديع الصافى، وكتب فى تعليقه عليها: "بترحلك مشوار قلتلها ياريت.. راح الكتير وما بقى إلا القليل.. وديع الصافى.. خليلك بالبيت".

هذه ليست المرة الأولى التى ينشر فيها الفنان عاصى الحلانى، مقاطع فيديو لأغانيه وعزفه على العود خلال فترة العزل المنزلى، فقبل أيام، نشر فيديو وهو يغنى أغنية "وأنى مارق مريت"، فيما شاركه الغناء أفراد أسرته.



عاصى الحلانى

ونشر عاصى الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليه: "من الحجر المنزلى جزء صغير أثناء اللقاء المباشر على فيس بوك"، واختتم عاصى الفيديو، موجها رسالة لجمهوره، وقال:" لله لا يحرمكم السعادة، ولا يحرمكم الفرحة، وهدوء البال، والاستقرار الأسرى والعائلى".

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وأمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 668 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التى تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت الوزارة - فى بيان الجمعة - أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1070 فحصًا فى عموم لبنان، فى غضون ذلك كشف وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن لبنان تخطى مرحلة "القطوع الأسود" ونجح من استيعاب هجوم فيروس كورونا المستجد من خلال مكافحته بالحجر المنزلى الالزامى الذى فرض على المواطنين.

وجاءت تصريحات وزير الصحة حسن ردا على سؤال على وسائل التواصل الاجتماعى "تويتر" تمحور حول الوضع العام وزمان انتهاء من الأزمة الحالية، وعلق الوزير حسن عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، قائلا:"تخطينا القطوع الأسود بإستمرار الحجر المُلزِم".

وأضاف إنه "يبقى 3 بنود حاسمة لتطبيق خطة عكسية آمنة فائقة الدقة، أولا 10 أيام متابعة للمغتربين واستكمال عودتهم، ثانيا تترافق معها فحوصات مكثفة فى كافة المناطق لمدة أسبوعين، ثالثا تبدأ السبت تسليم الأجهزة للمستشفيات الحكومية"، فيما سجل لبنان انخفاضا قياسيا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، حيث بلغ عدد المصابين فى الفترة الأخيرة أقل بكثير من المعتاد.