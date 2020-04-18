شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: اشكر الخليج 365 على المصداقية بخصوص شائعة إصابتي بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المطرب سعد الصغير الاخبار التى تداولت وانتشرت عن اصابته بفيروس كورونا قائلا فى فيديو خاص لـ"الخليج 365" : هذا الكلام ليس له اى أساس من الصحة ولا اعانى من فيروس كورونا وصحتى زى الفل وأواصل تصوير مسلسل "ولاد امبابة" المقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل، واستاء الصغير من المواقع التى نشرت خبر إصابته بفيروس كورونا .

وأضاف سعد الصغير أنه يشكر الخليج 365 على مصداقيته فى نقل الأخبار واصفا إياه من المواقع المهمة والحريصة على توضيح الاخبار بكل صدق .

Advertisements

من ناحية أخرى يواصل سعد الصغير حاليا تصوير مسلسل "ولاد امبابة" المقرر طرحه خلال السباق الرمضانى المقبل ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع فى قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحداث العمل.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.

وقال لنا سابقًا إن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية .