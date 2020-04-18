شكرا لقرائتكم خبر عن "بليز يا إنجليز " مسلسل إذاعى لـ أحمد عز فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خروج مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عزمن ماراثون رمضان ، قررأن يعوض غيابه بمسلسل إذاعى طوال شهر رمضان يحمل عنوان "بليز يا إنجليز"، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج على مصيلحي ، حيث يبدأ عز فى تسجيل الحلقات الأيام المقبلة.

آخر مسلسلات أحمد عز الإذاعية كان مسلسل "الديزل" عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة أمينة خليل ومن ناحية أخرى تم تأجيل مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز من السباق الرمضانى لضيق الوقت وأزمة فيروس كورونا وغلق الطيران، حيث كان هناك الكثير من المشاهد فى المسلسل يتم تصويرها خارج مصر لذلك قرر صناع العمل تأجيله للعام المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة سينرجى وتأليف باهر دويدار ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.