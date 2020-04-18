شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة طريفة بين على ربيع و أوس أوس.. وربيع: " هنفرمكوا في رمضان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت مناقشة طريفة بين الفنان على ربيع و الفنان محمد أسامة" أوس أوس"، بسبب مسلسلات رمضان، حيث هنأ أوس أوس على ربيع على مسلسله " عمرو دياب"، قائلا:" مبروووك يا اخويا ربنا يقويك وهتكسر الدنيا بإذن الله"، ليرد عليه على ربيع:" الله يباركلك ومبروك مسلسلك وهنفرمكوا"، ثم رد عليه أوس أوس مرة أخرى، ياعم إحنا رومانسى رعب مش كوميدى".







أوس أوس يرد على على ربيع

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على يرد على أوس أوس

ويشارك الفنان على ربيع مع الفنان مصطفى خاطر، في مسلسل " عمرو دياب "، والمسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

أما الفنان أوس أوس يقدم مع الفنان حمدى الميرغنى مسلسل " اتنين في الصندوق"حيث تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى وكان مرشحا للعرض فى الموسم الشتوى، لكن تم تأجيله ليكون من أوائل الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان هذا العام.

"اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى ذكيبه" قبل تغييره فى أواخر أيام التصوير، وهو بطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وتدور أحداث ه العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.