شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوست لعلي ربيع بعد وفاة والده يروج لمسلسله " عمر ودياب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

روج الفنان على ربيع، لمسلسله الجديد "عمر ودياب"، عبر حسابه على إنستجرام، في أول بوست له بعد وفاة والده الجمعة الماضية.

وكتب على ربيع، قائلا:" ان شاء الله ٥ ايام ونتفرج علي مسلسل عمر و دياب اوعدكم بحاجه قويه تبسطكم اصعب ظروف اشتغلت فيها بس جمهور مصر والوطن العربي اهالينا وشعبنا لازم يفرح ويضحك وينسي الهم انتظرونا في رمضان".



على ربيع

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مسلسل "عمرو دياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

بينما تعد آخر أعمال علي ربيع في رمضان الماضي مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى قام ببطولته وشارك فيه إلي جانبه مجموعة من النجوم مثل صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي وغيرهم.

وتوفى والد النجم على ربيع، الجمعة الماضية، ودفن والده فى مدينة الإسماعيلية وذلك بسبب وجود مقابر العائلة هناك.