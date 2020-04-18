شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يحكى قصة صورة جمعته بالفنان الراحل علاء ولى الدين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى المخرج عمرو عرفة، ذكريات جمعته بالفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال تواجدهما في آخر يوم من تصويرفيلم عربي تعريفه في دولة البرازيل.

وقال عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:" كان آخر يوم تصوير في البرازيل و جريت علي علاء أتصور معاه مع اني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه و ربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا و له .. تاني يوم رجعنا مصر و حصل اللي حصل .. ألف رحمه و نور عليه .. نسألكم الفاتحة علاء ولي الدين؟".



المخرج عمر وعرفة

يشار إلى أن الفنان الراحل علاء ولى الدين رحل فى الـ 11 فبراير عام 2003 عن عمر ناهز 40 عاما بسبب غيبوبة سكر، حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولى الدين فى التليفزيون.

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علاء ولى الدين وعمرو عرفة

شارك علاء ولى الدين بالعديد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية منذ الثمانينات منها (بابا جاى، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل فى السينما ويشارك فى عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل الألفينات والتى من أبرزها عبود على الحدود والناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً فى المسرح حيث شارك فى عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا.