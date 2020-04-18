شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وسر تبرع متابع له بكلى ونبيلة عبيد وحكاية الكلب المرافق لها "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم السبت ، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث تكشف الحلقة تفاصيل عرض، متابع للفنان محمد رمضان كليته مقابل أن يمثل معه فى عمل فنى، وتكشف الحلقة سر مرافقة نبيلة عبيد لكلب طوال الوقت فى لبنان. Advertisements وتتطرق الحلقة أيضا لأزمة الفنانة داليا البحيرى بعدما ظهرت فى فيديو تنتقد بشدة عمال العمالة اليومية، وتتحدث الحلقة أيضا عن أغنية الفنان الكبير هانى شاكر، التى يقدمها لجيش مصر الأبيض. يذكر أن برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.

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