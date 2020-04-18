غموض وأكشن في "برومو" مسلسل "شاهد عيان" لحسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف المخرج محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن الإعلان الرسمي لمسلسل "شاهد عيان"، الذي يخوض به الفنان حسن الرداد السباق الرمضاني المُقبل.
ضم "البرومو" لقطات جمعت معظم أبطال العمل: حسن الرداد، هنا شيحة، بسمة ومحمد لطفي، وسيطر عليه الغموض والأكشن.
"شاهد عيان" تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، إنتاج ممدوح شاهين، ويشارك في البطولة وليد فواز وأيمن عزب.
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