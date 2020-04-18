مصطفى حجاج يحيي حفلا غنائيا على mbc بمناسبة شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر:
حرصت إدارة شبكة قنوات MBC، على تسجيل حلقة غنائية مع الفنان مصطفى حجاج، من منزله ليتم عرضها الاثنين المقبل، احتفالا بأعياد شم النسيم.
وحرص حجاج، على الغناء بالحفل عدة أغاني على طريقة الموسيقي اللايف بحضور جزء من فرقته الموسيقية وبإشراف المنتج هاني محروس مالك شركة NJ ميوزك للإنتاج الموسيقي.
قدم حجاج، عدة أغنيات منها بتاع النعناع ، خطوة ، أغاني للسيدة أم كلثوم وغيرها.
يذكر أن، مصطفى حجاج، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا أون لاين ضمن مشروع الحفلة الذي أطلقه المنتج هاني محروس كما شارك أيضا بالأمس مع الثنائي سيف وطه بالحفلة غناء أغنية خطوة.
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