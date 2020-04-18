محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أصدرت قناة الحياة بيانا أكدت خلاله أنها تستخدم في الدعاية لمسلسلات رمضان، الملصقات الدعائية التي ترسلها لها شركات الإنتاج.
جاء ذلك بعد نشر الفنان خالد النبوي بيانا صحفيًا تحدث خلاله عن غضبه من دعاية مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي من المقرر عرضه على قناة الحياة في رمضان، وجاء في جزء منه إشارة إلى الدعاية الخاصة بالمسلسل.
وقال حازم شفيق رئيس قناة الحياة "نعتز بوجود الفنان خالد النبوي على شاشة الحياة في رمضان هذا العام، ونود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التي نذيعها أو ننشرها أو تظهر في الشوارع والخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الإنتاج، معتمدة منهم للاستخدام ولا نحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم، وبالنسبة لمسلسل (لما كنا صغيرين) فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة (آرت ميكرز)، و التي يرأسها المنتج أحمد عبدالعاطي".
وأشار إلى أن مشاهد قناة الحياة تنتظره وجبة رمضانية جميلة تم اختيارها بعناية متمنيا رمضان كريم على كل المشاهدين.
كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم ورفضهم لظهور الفنان خالد النبوي في مكانة متراجعة على الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بعد الفنانة ريهام حجاج، مؤكدين أن تاريخ ومسيرة خالد وموهبته أهم وأكبر وتجعله يستحق أن يتصدر الأفيش، وتساءل البعض عن السبب الذي يجعله يقبل ذلك.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم ومحمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة "لما كنا صغيرين".. "الحياة": دعاية المسلسلات نستلمها من شركات الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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