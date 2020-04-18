ندا عصام فتاة "جدعة" و"شعنونة" أمام غادة عبدالرازق في "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الممثلة الشابة ندا عصام في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي تخوض به الفنانة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني المُقبل.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشفت ندا عن دورها "أقوم بدور بنت تعيش في حارة المعز، جارة غادة عبدالرازق (سلطانة)، أسكن وأسرتي في بيتها ومش بندفع إيجار عشان ظروفنا المادية الصعبة".

وتابعت "هي فتاة جدعة وطيبة وبنت بلد وشعنونة، تعاملها سلطانة كما تعامل ابنتها، لأنها متربية معاها، تظهر رقيقة لكن لو حد تجاوز معاها بتقلب بلطجية"، لافتة إلى أن المخرج محمد بكير هو صاحب ترشيحها للدور وموجهة له الشكر على منحها هذه الفرصة.

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مازالت ندا تواصل التصوير وأوشكت على الانتهاء: "أعتقد انني سأنتهي من التصوير قبل رمضان، ونقوم بالتصوير ما بين ستديو المغربي ومدينة الإنتاج وستديو في المنيل".

ندا أكدت أن فريق العمل يتعامل بحرص ويتبعون الإجراءات الاحترازية، يرتدون القفازات ويستخدمون الكحول في التطهير والتعقيم.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.