لطيفة تستفتي جمهورها حول أفضل أغنية من ألبومها الجديد لتصويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر: حرصت الفنانة لطيفة، على استفتاء جمهورها عبر "السوشيال ميديا "حول أكثر أغنية نالت إعجابهم من ألبومها الأخير لتصويرها بطريقة الفيديو كليب. وكتبت لطيفة، عبر حسابها على انستجرام: "بعد صدور ألبوم أقوى واحدة كاملا.. اختاروا أغنيتكم المفضلة منه، وأكتر أغنية حابين تتصور منه كليب". ألبوم "أقوى واحدة" يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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